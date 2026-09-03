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Киноафиша Про жизнь 100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту

100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту

Проверено редакцией
Киноафиша

Проверенный годами рецепт.

Есть выпечка, вкус которой сразу возвращает в детство. Сочники — как раз из таких: рассыпчатое тесто, нежная творожная начинка и золотистая корочка. А приготовить их дома совсем несложно.

Что понадобится для теста

  • мука — 210 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахарная пудра — 50 г;
  • разрыхлитель — ¼ ч. л.;
  • соль — щепотка.

Мягкое сливочное масло смешивают с яйцом, сахарной пудрой и солью. Затем постепенно добавляют просеянную муку с разрыхлителем. Долго вымешивать тесто не нужно — достаточно, чтобы оно собралось в мягкий ком.

Для творожной начинки

  • творог 9% — 200 г;
  • сахар — 40 г;
  • сметана — 20 г;
  • желток — 1 шт.;
  • мука — 30 г.

Творог растирают с сахаром, сметаной и желтком, а затем добавляют муку. Она помогает начинке держать форму и не вытекать при выпечке. Если творог слишком влажный, лишнюю сыворотку лучше предварительно убрать.

Как формировать сочники

Готовое тесто делят на части и раскатывают в овальные лепёшки. На одну половину каждой выкладывают творожную начинку, затем накрывают её второй половиной.

Сильно защипывать края не нужно — у классических сочников они остаются открытыми сбоку. Верх смазывают желтком с небольшим количеством молока, чтобы после выпечки появилась красивая золотистая корочка.

Выпекать около 25 минут

Сочники ставят в духовку, разогретую примерно до 200 °C, на 20–25 минут. Главное — не передержать их, иначе тесто станет сухим, а начинка потеряет нежность.

В итоге получаются те самые домашние «пухляши»: хрустящие и рассыпчатые по краям, мягкие внутри и с щедрой творожной начинкой. Кажется, что к такому чаепитию не хватает только бабушкиной кухни.

Фото: Киноафиша
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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