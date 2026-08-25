1 ложку в соду — и жирные пожелтевшие кастрюли снова блестят: тереть не нужно, все отмывается само

Под рукой не всегда есть дорогая химия.

Мне 30, и я уже успела смириться с тем, что некоторые кастрюли на кухне выглядят старше меня. Особенно одна эмалированная — внутри давно появился желтоватый налет, а у дна темнело пятно, которое обычное средство для посуды почти не брало. Тереть металлической губкой я не хотела: эмаль после таких экспериментов легко поцарапать.

Два простых средства против налета

В итоге попробовала способ с двумя простыми средствами — пищевой содой и обычной 3%-ной перекисью водорода.

Как подготовить кастрюлю

Сначала налила в кастрюлю воду примерно до половины и поставила на плиту. Когда она закипела, убавила огонь. Затем осторожно всыпала 1 столовую ложку соды — раствор сразу начал пениться, поэтому лучше не заполнять посуду водой доверху.

Добавляем перекись и кипятим

После этого добавила 1 столовую ложку 3%-ной перекиси водорода и оставила все тихо кипеть примерно 5 минут.

Что произошло во время нагревания

Самое интересное началось уже во время нагревания: вода постепенно стала мутной, а часть темного налета начала отходить от поверхности. После пяти минут я выключила плиту, дала кастрюле немного остыть и вылила раствор.

Результат после обработки

Чуда в духе рекламы не произошло — абсолютно вся грязь сама не испарилась. Но то, что раньше приходилось долго оттирать, после такой обработки легко снялось обычной мягкой губкой. Особенно заметно посветлело дно и ушла большая часть желтизны.

Для какой посуды подходит этот способ

Такой способ удобен прежде всего для эмалированной посуды и нержавеющей стали, когда хочется обойтись без жестких абразивов. А вот с алюминием, антипригарным покрытием и посудой из неизвестного материала экспериментировать не стоит.

Важные меры предосторожности

И еще один момент: соду лучше добавлять понемногу и не наклоняться над кастрюлей — при кипении раствор способен довольно активно пениться.

Итог

В моем случае пять минут на плите оказались куда приятнее двадцати минут яростного оттирания. А ингредиенты для такой «ванны» обычно уже стоят где-нибудь в кухонном шкафчике и домашней аптечке.