Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Когда солнце взойдет с запада Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 2027 в Кызылорде 18 июня 2026

Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 18 июня 2026 в Кызылорде

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Когда солнце взойдет с запада»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Left Cinema г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D
23:45 от 1800 ₸
Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D
22:00 от 2200 ₸ 23:55 от 2200 ₸
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
День разоблачения
День разоблачения
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Хотя бы кинода 4
Хотя бы кинода 4
2026, Казахстан, комедия
Папасының қызы
Папасының қызы
2026, Казахстан, комедия
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Давление
Давление
2026, Великобритания, драма, военный, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Властелины Вселенной
Властелины Вселенной
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Когда солнце взойдет с запада
2027, Казахстан, ужасы
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Обитель зла: Мутация
Обитель зла: Мутация
2026, США, ужасы, триллер
Этот сериал-триллер 2026 года легко уделает любой громкий хит НТВ: не зря его так долго ждали
Выжил ли Барс? И что ждет Полину? Узнала, что покажут в продолжении фильма «Твое сердце будет разбито»
Да чтоб я так жила — ела бургеры и колесила по штатам: откуда вообще были деньги у Винчестеров в «Сверхъестественном»?
Если лень пересматривать эту нудятину: вспоминаем, чем закончился 2 сезон «Дома дракона» перед выходом третьего
Над этой загадкой «Ликвидации» до сих пор спорят историки: был ли у Давида Гоцмана реальный прототип?
У Amazon наконец появился достойный ответ «Игре престолов» и «Дому дракона»: на бумаге все круто, но есть один минус
Получил корону только в 120 лет: что известно о сыне Арагорна и Арвен — Толкин выдал лишь крупицы информации
«Первый отдел», конечно, хорош, но эта новинка НТВ тоже ничего: что зрители пишут о сериале «Леший»
Если вас покорил «Леший» на НТВ, ловите еще 2 детектива с той же атмосферой: крутой герой, глушь и старые тайны
Режиссер любимых сериалов НТВ готовит новый ретро-детектив о дерзком преступлении в Ленинграде — я уже добавила его в «Буду смотреть»
Идеальны для летних вечеров: 3 турецких сериала без драмы, скандалов и смертей — только море, солнце и любовь
Книголюбы уверены, что оригинал всегда лучше экранизации: но эти 3 сериала куда круче первоисточника
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше