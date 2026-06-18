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Когда солнце взойдет с запада
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 2027 в Кызылорде
18 июня 2026
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 18 июня 2026 в Кызылорде
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Как купить билеты на сеанс фильма «Когда солнце взойдет с запада»?
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20:50
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20:50
от 400 ₸
Left Cinema
г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D
23:45
от 1800 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D
22:00
от 2200 ₸
23:55
от 2200 ₸
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