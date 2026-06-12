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Папасының қызы
Расписание сеансов Папасының қызы, 2026 в Кызылорде
13 июня 2026
Расписание сеансов Папасының қызы, 13 июня 2026 в Кызылорде
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Как купить билеты на сеанс фильма «Папасының қызы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
10:20
от 2400 ₸
11:50
от 2400 ₸
12:40
от 6000 ₸
13:40
от 2400 ₸
15:20
от 2800 ₸
18:40
от 3200 ₸
20:20
от 3200 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D
15:25
от 2800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
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