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Киноафиша Фильмы Папасының қызы Расписание сеансов Папасының қызы, 2026 в Кызылорде 11 июня 2026

Расписание сеансов Папасының қызы, 11 июня 2026 в Кызылорде

Билеты
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Сегодня 10 Завтра 11
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Как купить билеты на сеанс фильма «Папасының қызы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
10:20 от 1900 ₸ 11:50 от 1900 ₸ 12:40 от 6000 ₸ 13:40 от 1900 ₸ 15:20 от 2100 ₸ 18:40 от 2300 ₸ 20:20 от 2300 ₸
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