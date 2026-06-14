Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Бабай Расписание сеансов Бабай, 2026 в Кызылорде 15 июня 2026

Расписание сеансов Бабай, 15 июня 2026 в Кызылорде

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 14 Завтра 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Бабай»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
10:00 от 1900 ₸ 13:40 от 1900 ₸ 15:30 от 2100 ₸
Властелины Вселенной
Властелины Вселенной
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Когда солнце взойдет с запада
2027, Казахстан, ужасы
Хотя бы кинода 4
Хотя бы кинода 4
2026, Казахстан, комедия
Папасының қызы
Папасының қызы
2026, Казахстан, комедия
Кассандра
Кассандра
2026, Кыргызстан, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Таких фильмов больше не снимают: российская фантастика из 90-х о временах СССР — все самое лучшее в одном флаконе
5 психологических аниме, которые лучше «Тетради смерти»: за этих героев будете переживать больше чем за Лайта
Так что всё-таки произошло в роковом шатре Сулеймана? Есть версия, что Мустафа обманул палачей и выжил
А ведь он знал, что грядет беда! Почему Дамблдор позволил убить родителей Гарри Поттера
«Лучше бы был плохой фильм, чем такой»: Кинг не любит эту экранизацию своего романа даже больше «Сияния»
«Хоббит» закончился, Смауг убит — а что было дальше? Неизвестная судьба Барда и его потомков
Включите вечером — очнетесь под крик первых петухов: 10 сериалов про магию, от которых невозможно оторваться
Помните сцену с пикником из «Москвы слезам не верит»? Оказывается, в ней скрывался вопиющий ляп
У Данилы и Светы был ребенок? Сюжет «Брата 3» стал известен еще много лет назад
Как Роберт Баратеон из «Игры престолов» стал чудовищем? История короля, который сам разрушил все, что любил
«Игра престолов» скатилась, а эти 3 фэнтези-сериала с каждым сезоном становились только лучше: да, и такое бывает
Эту пасхалку в сцене смерти Боромира в «Братстве кольца» вообще никто не заметил: Джексон гениально все продумал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше