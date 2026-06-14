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Бабай
Расписание сеансов Бабай, 2026 в Кызылорде
15 июня 2026
Расписание сеансов Бабай, 15 июня 2026 в Кызылорде
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Как купить билеты на сеанс фильма «Бабай»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
10:00
от 1900 ₸
13:40
от 1900 ₸
15:30
от 2100 ₸
В прокате
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Онлайн
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