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Киноафиша Фильмы Хотя бы кинода 4 Расписание сеансов Хотя бы кинода 4, 2026 в Кызылорде 4 июня 2026

Расписание сеансов Хотя бы кинода 4, 4 июня 2026 в Кызылорде

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Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
10:00 от 1900 ₸ 11:50 от 1900 ₸ 13:50 от 1900 ₸ 15:50 от 2100 ₸ 16:20 от 6000 ₸ 17:50 от 2100 ₸ 19:50 от 2300 ₸ 21:40 от 2300 ₸ 23:30 от 2100 ₸
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