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Алдар. Махаббат туралы аңыз
Расписание сеансов Алдар. Махаббат туралы аңыз, 2026 в Кызылорде
15 июня 2026
Расписание сеансов Алдар. Махаббат туралы аңыз, 15 июня 2026 в Кызылорде
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Как купить билеты на сеанс фильма «Алдар. Махаббат туралы аңыз»?
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Время сеанса
20:50
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20:50
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20:50
от 400 ₸
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от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
11:50
от 1000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
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