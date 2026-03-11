Меню
Киноафиша
Кызылорда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Соңғы махаббат
Расписание сеансов Соңғы махаббат, 2026 в Кызылорде
12 марта 2026
Расписание сеансов Соңғы махаббат, 12 марта 2026 в Кызылорде
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Соңғы махаббат»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
16:20
от 2100 ₸
18:20
от 2300 ₸
20:20
от 2300 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Чёрный двор в кино
Отзывы
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
В такого Брагина не влюбились бы: эта 19-серийная мелодрама захватывает, но Колесникова в ней не люблю
Когда выйдет 2 сезон Devil May Cry: Netflix не стал затягивать с продолжением геймерского хита
Только читавшие книги «Игра престолов» знают, что у Джона Сноу есть старший брат: именно он — наследник Железного трона
Все смотрят «Первый отдел», но эти сериалы оставят его позади: рейтинг выше 8.0 сразу закрывает все вопросы
Идеальный формат, чтобы скоротать вечер: 3 свежих мини-сериала, которые смотрят по всему миру в марте 2026 года
Личность загадочного Неджата наконец раскроют: в Сети появились свежие спойлеры к сериалу «Розы и грехи»
Правнук члена банды «Острых козырьков» посмотрел сериал и раскритиковал фандом: «Настоящие герои — не они»
Подсчитала, сколько лет прошло с 1 по 8 сезоны «Игры престолов»: зрители думали минимум десятилетие — но нет
Если надоел мрачняк «Первого отдела»: новый комедийный сериал про работу полиции в провинции — буду смотреть ради Федункив
Уже известно, что покажут в восьми сериях 6 сезона «Первого отдела»: Брагин и Шибанов столкнутся с реальными делами
14 241 903 просмотра — и не зря: почему серия «Раз - картошка, два - морковка!» из «Маши и Медведя» так цепляет
Сел на лавочку и закрыл глаза. Зрители годами спорят, умер ли Гоцман в финале «Ликвидации» — разбираемся
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667