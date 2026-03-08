«Идеальный мужчина — это Юра Брагин. Жаль, что в жизни таких нет»: зрительницы обсуждают мужчин из «Первого отдела» перед 8 Марта

Одна серия — всего 30 минут: 3 российских сериала с идеальным форматом для вечернего марафона

Рыдать будут все: многие пропустили этот «слезный» фильм с Колесниковым, а у него рейтинг 7,3 и несколько Гран-при

Финальную серию «Детей перемен-2» впервые покажут в кино — что известно о специальном показе

Если вам понравились «Метод» и «Фишер»: этот сериал НТВ про маньяка с рейтингом 7,9 многие пропустили, а он шикарен до мурашек

Финал «Первого отдела» уже забыт: зрители НТВ вовсю обсуждают другой сериал — стартовал недавно, а уже шумно

От новинки HBO ждали провального комикса, а получился новый «Настоящий детектив»: смотрим первый трейлер «Фонарей»

Тоже «Реальные пацаны», но круче пермских: почему зрители без ума от сериала Blue Mountain State

Всего 4 серии, а напряжение колоссальное: этот мини-сериал не зря считают одним из лучших криминальных проектов десятилетия

Наконец-то в «Игре престолов» покажут тот самый «Черный ужас»: его боялись все в Вестеросе — от мала до велика

8 серий и рейтинг 7,2: включила «Мы были лжецами» и неожиданно досмотрела весь сериал до утра