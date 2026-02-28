Меню
Абай бол
Расписание сеансов Абай бол, 2026 в Кызылорде
1 марта 2026
Расписание сеансов Абай бол, 1 марта 2026 в Кызылорде
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
28
Завтра
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Абай бол»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
10:40
от 2400 ₸
12:30
от 2400 ₸
13:20
от 2400 ₸
14:20
от 2800 ₸
15:10
от 2800 ₸
16:10
от 2800 ₸
17:00
от 2800 ₸
18:00
от 3200 ₸
19:50
от 3200 ₸
21:40
от 3200 ₸
23:30
от 2800 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
12:15
от 1200 ₸
14:55
от 1600 ₸
22:20
от 2200 ₸
23:50
от 2200 ₸
