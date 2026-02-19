Меню
Киноафиша Фильмы Абай бол Расписание сеансов Абай бол, 2026 в Кызылорде 20 февраля 2026

Расписание сеансов Абай бол, 20 февраля 2026 в Кызылорде

Билеты
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Абай бол»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
11:20 от 2400 ₸ 13:20 от 2400 ₸ 14:10 от 2800 ₸ 15:10 от 2800 ₸ 16:00 от 2800 ₸ 17:00 от 2800 ₸ 17:50 от 2800 ₸ 18:50 от 3200 ₸ 19:10 от 7000 ₸ 19:40 от 3200 ₸ 20:40 от 3200 ₸ 21:30 от 3200 ₸ 22:30 от 3200 ₸
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Железо
Железо
2026, Казахстан, драма
Убийцы
Убийцы
2023, Великобритания, ужасы, триллер
Ловушка для кролика
Ловушка для кролика
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы
2024, США, ужасы, триллер
