Фильмы
Не оставляй, мама!
Расписание сеансов Не оставляй, мама!, 2026 в Кызылорде
15 февраля 2026
Расписание сеансов Не оставляй, мама!, 15 февраля 2026 в Кызылорде
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
14
Завтра
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Не оставляй, мама!»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
12:20
от 2400 ₸
14:10
от 2800 ₸
16:30
от 2800 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
10:15
от 1200 ₸
15:55
от 1600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
