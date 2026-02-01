Меню
Киноафиша
Кызылорда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Қолымнан ұста
Расписание сеансов Қолымнан ұста, 2026 в Кызылорде
24 февраля 2026
Расписание сеансов Қолымнан ұста, 24 февраля 2026 в Кызылорде
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
23
вт
24
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Қолымнан ұста»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
13:40
от 1700 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Верни меня из мёртвых
Отзывы
2025, Италия, ужасы, триллер
Убийцы
Отзывы
2023, Великобритания, ужасы, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Еще больший успех или разочарование для зрителей? Кинокритик предсказал, что ждет «Слово пацана 2»
Михалков обрушился с жесткой критикой на военную драму от Гая Ричи с оценкой в 7,9: «И это все на наши деньги»
3 мощных зарубежных сериала Netflix, которые вы наверняка пропустили: №2 оценят фанаты «Викингов» и «Спартака»
Балабанов мечтал о съемках особенного фильма с Брюсом Уиллисом: режиссер собирался предложить звезде «Крепкого орешка» безумную роль
Этот детский советский мультик не просто про Масленицу: в нем звучит особенная песня — поймут только взрослые
Соскучились по «Сватам»? Вот еще 3 сериала о необычных семьях — точно будете хохотать перед экраном
После финала «Фоллаута» фанатов мучают эти два вопроса: вокруг семьи Гуля слишком много секретов
Главный краш всего СССР: угадайте фильмы с Александром Абдуловым по кадрам (тест)
От этих трех сцен «Великолепного века» мороз по коже до сих пор: вспоминаем самые душераздирающие эпизоды, над которыми рыдали все
Помните жуткий обычай из сказки «Морозко»? Это не фантазия Роу, ведь так постоянно делали на Масленицу
У Айсмана в «17 мгновениях весны» неслучайно появилась повязка на глазу: Куравлев чуть не сорвал съемки
Звезды «Игры престолов» только зря вернулись: новинка со Старками «Проклятый рыцарь» набрала жалкие 38% на RT
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667