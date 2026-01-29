Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Қолымнан ұста Расписание сеансов Қолымнан ұста, 2026 в Кызылорде

Расписание сеансов Қолымнан ұста, 2026 в Кызылорде

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Қолымнан ұста»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
15:40 от 2800 ₸ 16:20 от 2800 ₸ 17:30 от 2800 ₸ 19:20 от 3200 ₸ 21:10 от 3200 ₸ 23:00 от 2800 ₸
Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
16:25 от 1800 ₸ 22:00 от 2200 ₸
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Кыял
Кыял
2025, Кыргызстан, драма
Qiyal
Qiyal
2024, Казахстан, комедия
Крипер
Крипер
2025, Канада / США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше