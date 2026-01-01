Меню
Көз тимесін
Расписание сеансов Көз тимесін, 2026 в Кызылорде
27 января 2026
Расписание сеансов Көз тимесін, 27 января 2026 в Кызылорде
Как купить билеты на сеанс фильма «Көз тимесін»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
11:00
от 1700 ₸
13:00
от 1700 ₸
15:00
от 1700 ₸
16:00
от 1700 ₸
16:50
от 5000 ₸
17:00
от 1700 ₸
18:00
от 1700 ₸
19:00
от 1700 ₸
20:00
от 1700 ₸
21:00
от 1700 ₸
22:00
от 1700 ₸
23:00
от 1700 ₸
Left Cinema
г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D, KZ
10:10
от 1000 ₸
18:45
от 1800 ₸
22:05
от 1800 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
10:50
от 1200 ₸
15:30
от 1200 ₸
18:15
от 1200 ₸
21:55
от 1200 ₸
