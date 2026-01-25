Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Гипноз Расписание сеансов Гипноз, 2026 в Кызылорде 25 января 2026

Расписание сеансов Гипноз, 25 января 2026 в Кызылорде

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 25 Завтра 26 ср 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Гипноз»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
19:10 от 3200 ₸ 23:50 от 2800 ₸
Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, RU
16:20 от 1800 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Жалмауыз Кемпір
Жалмауыз Кемпір
2026, Казахстан, ужасы
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше