Киноафиша
Фильмы
Құшақташы мама
Расписание сеансов Құшақташы мама, 2026 в Кызылорде
12 февраля 2026
Расписание сеансов Құшақташы мама, 12 февраля 2026 в Кызылорде
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
11
чт
12
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Құшақташы мама»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
10:00
от 1900 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Qiyal
Отзывы
2024, Казахстан, комедия
