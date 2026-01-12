Меню
Фильмы
Ойын
Расписание сеансов Ойын, 2026 в Кызылорде
Расписание сеансов Ойын, 2026 в Кызылорде
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Сегодня
12
Завтра
13
ср
14
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
22:00
от 2300 ₸
22:30
от 7000 ₸
23:50
от 2100 ₸
Left Cinema
г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D, KZ
22:10
от 2000 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
22:05
от 2200 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
