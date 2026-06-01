Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Оно. Ночной кошмар Расписание сеансов Оно. Ночной кошмар, 2026 в Кызылорде

Расписание сеансов Оно. Ночной кошмар, 2026 в Кызылорде

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Оно. Ночной кошмар»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
23:50 от 2800 ₸
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Властелины Вселенной
Властелины Вселенной
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Хотя бы кинода 4
Хотя бы кинода 4
2026, Казахстан, комедия
Папасының қызы
Папасының қызы
2026, Казахстан, комедия
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
День разоблачения
День разоблачения
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
Бабай
Бабай
2026, Казахстан, комедия
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Когда солнце взойдет с запада
2027, Казахстан, ужасы
Микс из «Сияния» и «Пролетая над гнездом кукушки»: новый сериал Ридли Скотта — находка для любителей триллеров
Не в кровати, но зато с карликом-шутом под боком: правда о родах в гареме, которую скрыли в «Великолепном веке»
Пока ждем «Первый отдел»: на НТВ вернулся культовый хит с новым сезоном — зрителей ждет захватывающее детективное расследование
История Арвен и Арагорна покажется цветочками: 3 предания Толкина, которые Джексону точно стоит экранизировать
Да забудьте уже об «Игре престолов» и «Доме дракона»: эти 3 сериала HBO критики считают идеальными от начала до конца
В Сеть утекли спойлеры к 3 сезону «Дома дракона», и фандом уже бунтует: такого «слива» Зеленых никто не ждал
Лучшие сериалы НТВ, у которых выйдет продолжение в 2026 году: №3 в эфире уже 12 лет
Для тех, кто скучает по «Псу» и честным операм: НТВ выпустил в эфир новый детективный сериал — рассказываем, о чем
В топ-3 ИВИ — «Бриджертоны» по-русски и другие российские новинки: идеальный список для тех, кто устал от погонь и перестрелок
Не только «Дом дракона»: 3 зарубежных сериала, благодаря которым вторая половина июня будет особенной
Мишка Карась и Нора больше никогда не увидели бы Гоцмана: мало кто знает, что у «Ликвидации» была другая концовка
Достойный конкурент «Хрустального»: этот сериал с Васильевым зря бросают после первой серии — дальше самое интересное
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше