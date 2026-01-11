Меню
Киноафиша
Кызылорда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Охота на розового зайца
Расписание сеансов Охота на розового зайца, 2025 в Кызылорде
13 января 2026
Расписание сеансов Охота на розового зайца, 13 января 2026 в Кызылорде
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
вт
13
ср
14
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Охота на розового зайца»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
18:00
от 1700 ₸
19:30
от 1700 ₸
20:00
от 1700 ₸
20:30
от 6000 ₸
21:30
от 1700 ₸
23:30
от 1700 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, RU
12:10
от 1200 ₸
18:25
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Универсальный ключ и дом, где нельзя включать свет: 2 мистических триллера, которые стоит пересмотреть
Как брачный аферист из СССР стал прототипом сериала «Казанова»: многие женщины ждали его до последнего
Догадаетесь, как изначально должны были называться советские фильмы? Мы были удивлены (тест)
Не «по школьной программе»: современные экранизации классики, которые смотрятся на одном дыхании
Почему на «Чебурашку 2» идут даже те, кто редко ходит в кино: фильм уже собрал почти 5 млрд рублей
Мир после репликантов: что известно о новом фантастическом сериале «Бегущий по лезвию 2099»
Что смотреть после «Оно: Добро пожаловать в Дерри»: 5 сериалов, где зло прикидывается привычкой
Он больше не Мститель и ничего не помнит: сериал «Квест Вижна» от Marvel расскажет о роботе-андроиде, которого убил Танос — но он выжил
Тут и приговорённые к казни, и 90-е - но это не «Аутсорс»: напрасно забытый сериал НТВ с Паламарчуком и рейтингом 8.1
Гильермо дель Торо изменил даже финал: 5 самых больших отличий нового «Франкенштейна» от культового романа
О «делориане» мечтали все фанаты «Назад в будущее»: так почему же его так ненавидел Марти Макфлай
Помните, как Катя из «Курьера» вдруг начинает голосить «Жил на свете козёл…»? Вот, что это значило на самом деле
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667