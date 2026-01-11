Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Охота на розового зайца Расписание сеансов Охота на розового зайца, 2025 в Кызылорде 13 января 2026

Расписание сеансов Охота на розового зайца, 13 января 2026 в Кызылорде

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 вт 13 ср 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Охота на розового зайца»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
18:00 от 1700 ₸ 19:30 от 1700 ₸ 20:00 от 1700 ₸ 20:30 от 6000 ₸ 21:30 от 1700 ₸ 23:30 от 1700 ₸
Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, RU
12:10 от 1200 ₸ 18:25 от 1200 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Универсальный ключ и дом, где нельзя включать свет: 2 мистических триллера, которые стоит пересмотреть
Как брачный аферист из СССР стал прототипом сериала «Казанова»: многие женщины ждали его до последнего
Догадаетесь, как изначально должны были называться советские фильмы? Мы были удивлены (тест)
Не «по школьной программе»: современные экранизации классики, которые смотрятся на одном дыхании
Почему на «Чебурашку 2» идут даже те, кто редко ходит в кино: фильм уже собрал почти 5 млрд рублей
Мир после репликантов: что известно о новом фантастическом сериале «Бегущий по лезвию 2099»
Что смотреть после «Оно: Добро пожаловать в Дерри»: 5 сериалов, где зло прикидывается привычкой
Он больше не Мститель и ничего не помнит: сериал «Квест Вижна» от Marvel расскажет о роботе-андроиде, которого убил Танос — но он выжил
Тут и приговорённые к казни, и 90-е - но это не «Аутсорс»: напрасно забытый сериал НТВ с Паламарчуком и рейтингом 8.1
Гильермо дель Торо изменил даже финал: 5 самых больших отличий нового «Франкенштейна» от культового романа
О «делориане» мечтали все фанаты «Назад в будущее»: так почему же его так ненавидел Марти Макфлай
Помните, как Катя из «Курьера» вдруг начинает голосить «Жил на свете козёл…»? Вот, что это значило на самом деле
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше