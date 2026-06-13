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Тролли возвращаются!
Расписание сеансов Тролли возвращаются!, 2026 в Кызылорде
17 июня 2026
Расписание сеансов Тролли возвращаются!, 17 июня 2026 в Кызылорде
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Тролли возвращаются!»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Left Cinema
г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D
12:10
от 1000 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D
10:40
от 2700 ₸
12:10
от 1200 ₸
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