Киноафиша
Фильмы
Qazaq Alemi 2
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Кызылорде
28 января 2026
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 28 января 2026 в Кызылорде
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
28
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Qazaq Alemi 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
10:40
от 1900 ₸
14:10
от 1900 ₸
