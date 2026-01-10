Меню
Дәстүр: Теріс бата
Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 2025 в Кызылорде
14 января 2026
Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 14 января 2026 в Кызылорде
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
10
Завтра
11
пн
12
вт
13
ср
14
Формат сеанса
Все
KZ
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Дәстүр: Теріс бата»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Left Cinema
г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D, KZ
20:20
от 2000 ₸
2D, RU
15:00
от 1500 ₸
20:25
от 2000 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
14:10
от 1600 ₸
14:45
от 1600 ₸
20:15
от 2200 ₸
