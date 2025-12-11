Меню
Расписание сеансов Какого ты рода?, 2025 в Кызылорде

Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
21:20 от 3200 ₸ 21:50 от 3200 ₸ 22:40 от 7000 ₸ 23:10 от 2800 ₸ 23:40 от 2800 ₸
Left Cinema г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D, KZ
22:20 от 2000 ₸ 23:50 от 2000 ₸
Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, RU
22:20 от 2000 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Какого ты рода?
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Крушитель
Крушитель
2025, США, биография, драма
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Bayguys
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
