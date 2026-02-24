Меню
Фильмы
Верни меня из мёртвых
Расписание сеансов Верни меня из мёртвых, 2025 в Кызылорде
25 февраля 2026
Расписание сеансов Верни меня из мёртвых, 25 февраля 2026 в Кызылорде
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Сегодня
24
Завтра
25
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
23:50
от 2100 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Верни меня из мёртвых
Отзывы
2025, Италия, ужасы, триллер
Убийцы
Отзывы
2023, Великобритания, ужасы, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
