Киноафиша
Фильмы
Bayguys
Расписание сеансов Bayguys, 2025 в Кызылорде
14 декабря 2025
Расписание сеансов Bayguys, 14 декабря 2025 в Кызылорде
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
пн
15
вт
16
ср
17
Как купить билеты на сеанс фильма «Bayguys»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Left Cinema
г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D, KZ
16:30
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
