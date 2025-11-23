Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы №37 Расписание сеансов №37, 2025 в Кызылорде 23 ноября 2025

Расписание сеансов №37, 23 ноября 2025 в Кызылорде

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 23 пн 24 вт 25 ср 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «№37»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
12:10 от 2400 ₸ 14:00 от 2800 ₸ 15:50 от 2800 ₸ 17:40 от 2800 ₸ 18:30 от 3200 ₸ 19:30 от 3200 ₸ 20:10 от 3200 ₸ 21:00 от 7000 ₸ 21:20 от 3200 ₸ 23:10 от 2800 ₸
Left Cinema г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D, KZ
14:15 от 1500 ₸ 20:00 от 2000 ₸ 21:45 от 2000 ₸
Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
12:55 от 1200 ₸ 17:00 от 1700 ₸ 18:45 от 1700 ₸ 20:30 от 2000 ₸ 22:15 от 2000 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Злая. Часть 2
Злая. Часть 2
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Бессмертный: Кровавая дорога домой
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Какие сериалы смотреть 24–31 ноября: финал «Очень странных дел» и российские премьеры, мимо которых нельзя пройти
Убийство в Мексике, криминальный клан Арканзаса и убийца из прошлого: что нового посмотреть из триллеров и боевиков в ноябре
Такой душка в белой майке, что его зверства и не замечаешь: сколько человек убил Джон Макклейн за все «Крепкие орешки»
Джон Сноу в любом случае воткнул бы кинжал в сердце Дейнерис: это было понятно еще с первого сезона
«Дюну» осилили, а эти книги пылятся на полке: 3 культовых трилогии, которые стали бы сенсацией в мире научно-фантастических сериалов
Этот советский фильм довел до паники почти весь мир: «Броненосец “Потемкин”» запретили во Франции, Англии, Японии и Португалии — и вот почему
Культовый сериал 90-х получит продолжение спустя 20 лет: вот кто вернется в «Баффи — истребительнице вампиров»
Не уступают хитам Netflix: 6 российских криминальных сериалов с рейтингом 8.2+, о которых говорят даже скептики
Одна пуля по колесам, и никакой «Скорости» бы не было: в Сети нашли оправдание для героя Киану Ривза в культовом боевике
«Так не смеялся лет двадцать»: этот свежий боевик вызвал массовую истерику у взрослых и недоумение у молодежи
Испанский детективный сериал от Netflix лихо взлетел в топе стриминга: всего шесть серий, а обсуждает везде — от Мехико до Берлина.
Гадали, как в Дерри появился Пеннивайз? В сериале наконец раскрыли его происхождение — и оно страшнее, чем думали фанаты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше