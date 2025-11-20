Меню
Киноафиша
Фильмы
№37
Расписание сеансов №37, 2025 в Кызылорде
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Завтра
20
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
19:30
от 3200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Охота за тенью
Отзывы
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
А что, если Риддика тренировали.. Хищники? Эти 10 совпадений уже сложно списать на случайность — слишком убедительно
Главная афера фильма раскрывается в финале: объясняем, как устроен трюк «Иллюзии обмана 3» и что покажут в 4 части
«Яценко всегда достойно играет», но достаточно ли это для успеха? Что еще говорят о новом «бандитском» сериале «Обнальщик» с атмосферой 90-х
У «Иллюзии обмана 3» достойные конкуренты: 5 фильмов ноября, от которых невозможно оторваться
Что на самом деле означает фраза «Надо, Федя, надо» из «Операции “Ы”»: Гайдай пошутил тоньше, чем кажется
Без «Атаки титанов» или «Поднятия уровня в одиночку»: 5 самых пацанских аниме, которые бьют по нервам сильнее любого боевика
«Молюсь Небесам: пусть 9-ый сезон окажется последним!»: фанаты слезно просят создателей не испортить «Балабола», но получится ли?
Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский
Не казнь Неда и не Красная свадьба: «Игра престолов» намекнула на гибель Старков еще в первых сериях, а этого никто и не заметил
Спустя 20 лет фанаты нашли странную деталь в «Братстве Кольца»: микро-порез Боромира может перевернуть всю историю саги
100% критиков советуют этот детективный мини-сериал из Великобритании: досмотрите до третьей серии и не пожалеете
5 фильмов ужасов для тех, кто обычно закрывает глаза на хоррорах: тут нет скримеров и прочих пугалок, зато от сюжета волосы дыбом
