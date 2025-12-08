Меню
Киноафиша Фильмы Шәй в большом городе Расписание сеансов Шәй в большом городе, 2025 в Кызылорде 8 декабря 2025

Расписание сеансов Шәй в большом городе, 8 декабря 2025 в Кызылорде

Вся информация о фильме
Завтра 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Left Cinema г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D, KZ
15:50 от 1500 ₸
Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
14:15 от 1500 ₸
