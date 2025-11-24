Меню
Алло
Расписание сеансов Алло, 2025 в Кызылорде
24 ноября 2025
Расписание сеансов Алло, 24 ноября 2025 в Кызылорде
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
14:25
от 1500 ₸
20:10
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
