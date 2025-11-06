Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Gold'n Рахат Расписание сеансов Gold'n Рахат, 2025 в Кызылорде

Расписание сеансов Gold'n Рахат, 2025 в Кызылорде

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Gold'n Рахат»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
22:50 от 3200 ₸
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Хэллоуин. Ночной кошмар
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, США, ужасы
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Шелби Оукс. Город-призрак
Шелби Оукс. Город-призрак
2024, США, ужасы, триллер
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
«Я не знаю, сколько дней я плакал»: создатели «Очень странных дел» объяснили, почему финал разделили на три части
Без Бокова Янковского, зато с Петровым: «Фишер» с 42 млн просмотров возвращается в новом составе — Wink все официально подтвердил
Российские «Острые козырьки», но на 8 серий: график выхода нового исторического сериала с Боярской
Онлайн стартовал, телеэфир на подходе: 25-й сезон «Тайн следствия» начался со взрыва на юбилее Зои — то ли еще будет
Как эльфы называли Цири в «Ведьмаке»? Тайна ее двух имен хранит пророчество о судьбе мира
Что было с Джеком после «Титаника»? Зрители уверены: он выжил, сбежал от Розы и стал героем другого фильма
Сколько весил шлем из «Джентльменов удачи»? Явно не пять килограммов двести сорок три грамма
Планету Плюк нашли в реальности: вот где Данелия снимал «Кин-дза-дза!» и собирал пепелац на свалке
Зачем Косой выпил шампунь в «Джентльменах удачи» — и почему Хмырь хохотал как не в себя, а Трошкин едва не упал в обморок
36 лет смотрите «Симпсонов», но не догадывались, почему у героев по 4 пальца на руках? Есть только одно исключение в культовом мультике
Критики считают эту комедию одной из лучших, а вы могли пропустить: фильм с 92% «свежести» и Уизерспун — речь не про «Блондинку в законе»
«Хорош Янковский, да только толку мало»: зрители спорят, что не так с новым российским сериалом о бывшем криминальном авторитете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше