Жездуха Кореяда
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 2025 в Кызылорде
23 ноября 2025
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 23 ноября 2025 в Кызылорде
Завтра
23
пн
24
вт
25
ср
26
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
10:10
от 2400 ₸
15:50
от 2800 ₸
17:50
от 2800 ₸
19:00
от 3200 ₸
21:50
от 3200 ₸
23:00
от 2800 ₸
Left Cinema
г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D, KZ
10:25
от 1500 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
14:10
от 1500 ₸
