Фильмы
Жездуха Кореяда
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 2025 в Кызылорде
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 2025 в Кызылорде
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
6
Завтра
7
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Жездуха Кореяда»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
22:40
от 3200 ₸
23:30
от 2800 ₸
Left Cinema
г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D, KZ
23:40
от 1800 ₸
00:00
от 1800 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
00:00
от 2000 ₸
