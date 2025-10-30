Меню
Киноафиша Фильмы Сыныптас Расписание сеансов Сыныптас, 2025 в Кызылорде

Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
15:40 от 2800 ₸ 16:00 от 2800 ₸ 17:00 от 6000 ₸ 17:30 от 2800 ₸ 19:20 от 3200 ₸ 20:00 от 3200 ₸ 21:20 от 3200 ₸ 23:10 от 2800 ₸
Left Cinema г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D, KZ
16:15 от 1300 ₸ 21:50 от 1800 ₸
Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
14:30 от 1500 ₸ 22:05 от 2000 ₸
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Шелби Оукс. Город-призрак
Шелби Оукс. Город-призрак
2024, США, ужасы, триллер
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
