Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Акыркы дем Расписание сеансов Акыркы дем, 2025 в Кызылорде 26 января 2026

Расписание сеансов Акыркы дем, 26 января 2026 в Кызылорде

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 25 Завтра 26 ср 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Акыркы дем»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
18:50 от 1200 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Жалмауыз Кемпір
Жалмауыз Кемпір
2026, Казахстан, ужасы
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше