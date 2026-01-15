Меню
Фильмы
Акыркы дем
Расписание сеансов Акыркы дем, 2025 в Кызылорде
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
15
Завтра
16
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Акыркы дем»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Left Cinema
г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D, KZ
20:00
от 1800 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
20:15
от 2200 ₸
