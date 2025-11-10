Меню
Расписание сеансов Бақыт құшағында, 2025 в Кызылорде 10 ноября 2025

Расписание сеансов Бақыт құшағында, 10 ноября 2025 в Кызылорде

Вся информация о фильме
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
10:40 от 1900 ₸ 12:30 от 1900 ₸ 16:10 от 2100 ₸
Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
10:55 от 1200 ₸ 20:20 от 2000 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
