Меню
Киноафиша
Кызылорда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Ауру
Расписание сеансов Ауру, 2025 в Кызылорде
19 ноября 2025
Расписание сеансов Ауру, 19 ноября 2025 в Кызылорде
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
16
Завтра
17
вт
18
ср
19
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ауру»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
22:05
от 2000 ₸
23:25
от 2000 ₸
00:10
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Бегущий человек
Отзывы
2025, США, фантастика
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Пушистые каникулы
Отзывы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
Хит от Peacock «Покерфейс» закрыли, но у его автора планы еще на два сезона — теперь и со звездой «Игры престолов»
«Thank you very much! Вот уроды»: 5 фраз Татарина из фильма «Брат», которые цитируют так же часто, как Данилу Багрова
Самое страшное в «Терминаторе» — не красный глаз, а цифра в конце: сколько человек на самом деле убил железный Арни в фильме 1984 года?
Джеку Воробью пора не в сиквел, а на пенсию: сколько лет было капитану в каждом фильме «Пиратов Карибского моря»
Поставил все на «Франкенштейна»: от каких фильмов пришлось отказаться Оскару Айзеку ради съемок у дель Торо
Netflix пересняли хит Юрия Быкова и все переврали: «Зачем они это сделали, я не понимаю»
Авторы назвали точную дату выхода «Тоннеля»: заодно раскрыли, почему мафия охотится именно за героиней Боярской
1 000 000 зрителей только за сутки: грандиозный финал «Камбэка» обеспечил хиту второй сезон
Зрители посчитали участь Эрена в финале «Атаки титанов» несправедливой: но ведь если задуматься, все логично
Фанатская теория по «Матрице» меняет все во франшизе: а вы замечали, что не так с Нео?
Режиссер «Дорогого Вилли» вернулся с мини-сериалом о переломных 90-х: в основе — реальная история экипажа авианосца «Адмирал Кузнецов»
Скучаете по уютным детективам вроде «Она написала убийство»? Вот 5 сериалов с похожей атмосферой как раз для осени
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667