Киноафиша
Фильмы
Ауру
Расписание сеансов Ауру, 2025 в Кызылорде
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
22:20
от 3200 ₸
22:40
от 3200 ₸
23:00
от 2800 ₸
23:10
от 2800 ₸
23:20
от 7000 ₸
00:00
от 2800 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
14:25
от 1500 ₸
16:40
от 1700 ₸
18:55
от 1700 ₸
21:10
от 2000 ₸
23:25
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Охота за тенью
Отзывы
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
