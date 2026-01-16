Меню
Киноафиша Фильмы Убойная суббота Расписание сеансов Убойная суббота, 2025 в Кызылорде 17 января 2026

Расписание сеансов Убойная суббота, 17 января 2026 в Кызылорде

Вся информация о фильме
Сегодня 16 Завтра 17
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
10:00 от 2400 ₸ 14:10 от 2800 ₸ 16:10 от 2800 ₸
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Горничная
2025, США, триллер
28 лет спустя: Храм из костей
2026, США, ужасы
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Примат
2026, США, ужасы
Дело семейное
2025, США, комедия, криминал, драма
