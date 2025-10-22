Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Теплое гнездо Расписание сеансов Теплое гнездо, 2025 в Кызылорде 22 октября 2025

Расписание сеансов Теплое гнездо, 22 октября 2025 в Кызылорде

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 18 Завтра 19 пн 20 вт 21 ср 22 чт 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Теплое гнездо»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Left Cinema г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D, KZ
10:50 от 1000 ₸ 18:05 от 1800 ₸ 20:40 от 1800 ₸
Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
12:05 от 1200 ₸ 15:25 от 1500 ₸ 18:45 от 1700 ₸ 22:00 от 2000 ₸
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Кролик Момо. Большая погоня
Кролик Момо. Большая погоня
2025, Турция, анимация
Ледяной предел
Ледяной предел
2025, США, триллер
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
«Это была суровая зима»: фанаты уверены, что Шрек сожрал собственных сыновей — вот как к этому пришли
Он снова выходит на связь, чудила: в США шедевральный «Черный телефон 2» уже вышел – выйдет даже в России
Страшнее распиаренных «Грешников» с «Орудиями»: 3 ужастика 70-летней давности, которые напугают даже в 2025 году
7 лет казалось, что это невозможно: в «Магической битве» официально появился герой эпичнее и круче Годжо Сатору
В «Великолепном веке» этого показывать не стали, чтобы зрителей не стошнило: вот что подавали Сулейману на обед
Физика ушла в отпуск: разбираем абсурдную смерть Визериса из «Игры престолов» от золотой короны (температура — не та, звук — не тот)
По нарядам советской «Эмили в Париже» сходили с ума миллионы: в культовом фильме нашли отсылки к хиппи и Ива Сен-Лорану
Думали, просто ради эффектности? А вот и нет: почему у ксеноморфов из «Чужого» такие вытянутые головы — и что они скрывают
Название говорит само за себя, но откуда тогда в кадре древний Кремль: где снимали сериал «Васька»
Не обувь, а оружие Таноса: в «Волшебнике Изумрудного города» туфельки Элли – лишь телепорт, но в «Стране ОЗ» все гораздо круче
Юная журналистка и старая фрау: зачем Лиознова добавила в «17 мгновений весны» двух героинь, которых не было в книгах
5 частей, 8 короткометражек и целый спин-офф: как посмотреть всю франшизу «Ледниковый период» и не сойти с ума
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше