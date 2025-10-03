Меню
Киноафиша
Кызылорда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Наследство по-братски
Расписание сеансов Наследство по-братски, 2024 в Кызылорде
Расписание сеансов Наследство по-братски, 2024 в Кызылорде
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Наследство по-братски»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
20:40
от 3200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Наследство по-братски
Отзывы
2024, Ирландия, комедия
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс
Без этого оператора у Балабанова не вышел бы даже «Брат»: работал с ним 7 фильмов, но отказался от самого омерзительного сценария
Сейчас не выключаете НТВ, а раньше обожали советские детективы? Тогда угадайте в нашем тесте 6 культовых криминальных лент СССР
«Я облажалась»: звезда «Темного рыцаря» честно призналась, как испортила шедевр Нолана о Бэтмене
Кто убьет Накиме в «Истребителе демонов»: хоть она и демон, ее история легко вызовет слезы
Вы смеялись над нервным дедом в «Кавказской пленнице», играющим в домино с Балбесом — но знаете ли вы, кем он был на самом деле?
3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас
20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?
«Игра престолов»: пять имён, которые могли раскрыть тайну Джона Сноу, но выбрали молчание — и шестое, о котором говорят легенды
Работа в лавке «Вредилок» и тень министра Гермионы: почему жизнь Рона Уизли после Битвы за Хогвартс выглядит как приговор
Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей
Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667