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Момо
Расписание сеансов Момо, 2025 в Кызылорде
15 июня 2026
Расписание сеансов Момо, 15 июня 2026 в Кызылорде
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
10:00
от 1900 ₸
13:30
от 1900 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
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