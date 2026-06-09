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Момо
Расписание сеансов Момо, 2025 в Кызылорде
9 июня 2026
Расписание сеансов Момо, 9 июня 2026 в Кызылорде
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Как купить билеты на сеанс фильма «Момо»?
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
10:00
от 1700 ₸
13:30
от 1700 ₸
В прокате
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Онлайн
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