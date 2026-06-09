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Киноафиша Фильмы Момо Расписание сеансов Момо, 2025 в Кызылорде 9 июня 2026

Расписание сеансов Момо, 9 июня 2026 в Кызылорде

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Сегодня 8 Завтра 9
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Как купить билеты на сеанс фильма «Момо»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
10:00 от 1700 ₸ 13:30 от 1700 ₸
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