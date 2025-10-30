Меню
Киноафиша
Кызылорда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Хэллоуин. Ночной кошмар
Расписание сеансов Хэллоуин. Ночной кошмар, 2025 в Кызылорде
Расписание сеансов Хэллоуин. Ночной кошмар, 2025 в Кызылорде
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
30
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Хэллоуин. Ночной кошмар»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
23:50
от 2800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Шелби Оукс. Город-призрак
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
«Убийства в одном здании» переезжают в Лондон: трио подкастеров снова ищет труп, но теперь под Биг-Беном — дата премьеры 6 сезона известна
Советский «Остров сокровищ» взорвал YouTube спустя 37 лет: особенно покорил иностранцев доктор Ливси
Холод, снег и Маша как всегда в центре событий: зимнюю серию «Маши и Медведя» «Дело было в январе» посмотрели 77 миллионов зрителей
Финал «Миротворца» вышел громким, но непонятным: 5 вопросов, которые не дают фанатам спать спокойно — похоже, без 3 сезона не обойтись
Что случилось с Габриэлем Агрестом в 5 сезоне? Эта драма в «Леди Баг» запутала даже внимательных зрителей
Сериал от создателей «Первого отдела» и «Невского» стал №1 на ТВ: обошел «Анну Медиум 4» и «Закон тайги»
В какой серии Маринетт влюбилась в Супер-Кота? Зрители не поняли, почему она забыла про Адриана
С чего начать и чем закончить марафон «Пилы»: идеальный порядок фильмов для ночи ужасов — 9 жутких историй с 2004 по 2023
Сербская звезда из «Балканского рубежа», Безруков и Кологривый: для НТВ сняли эпический сериал о будущем землян и цивилизациях с других планет
Кровь, бензин и Хэллоуин: «Техасская резня бензопилой» — все части по порядку и как их смотреть без потери рассудка
Сергей Безруков с накладным носом и магией в глазах: вышел первый тизер сказки «Чудо-Юдо» — премьера 22 октября 2026 года (видео)
Вот-вот выйдет 17 эпизод: сколько серий будет в аниме «Гачиакута»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667