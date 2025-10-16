Меню
Расписание сеансов Опасные связи, 2024 в Кызылорде
Как купить билеты на сеанс фильма «Опасные связи»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
23:50
от 2800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Черный телефон 2
Отзывы
2025, США, ужасы
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Ледяной предел
Отзывы
2025, США, триллер
Кролик Момо. Большая погоня
Отзывы
2025, Турция, анимация
Бэмби: Лесной кошмар
Отзывы
2024, Великобритания, ужасы, триллер
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Опасные связи
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
