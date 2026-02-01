Меню
Фильмы
GOAT: Мечтай по крупному
Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 2026 в Кызылорде
19 февраля 2026
Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 19 февраля 2026 в Кызылорде
Вся информация о мультфильме
Завтра
19
пт
20
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
10:00
от 1900 ₸
11:50
от 1900 ₸
13:50
от 1900 ₸
15:50
от 2100 ₸
17:50
от 2100 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Верни меня из мёртвых
Отзывы
2025, Италия, ужасы, триллер
Ловушка для кролика
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
