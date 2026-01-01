Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Чарли чудо-пёс Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 2026 в Кызылорде 3 февраля 2026

Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 3 февраля 2026 в Кызылорде

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 1 вт 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Чарли чудо-пёс»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, RU
10:50 от 1200 ₸
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Qiyal
Qiyal
2024, Казахстан, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше