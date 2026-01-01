Меню
Чарли чудо-пёс
Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 2026 в Кызылорде
1 февраля 2026
Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 1 февраля 2026 в Кызылорде
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
10:00
от 2400 ₸
11:50
от 2400 ₸
13:50
от 2400 ₸
